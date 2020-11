In über 200 Autos gegen Preis-Dumping

Als Folge befürchten Branchenvertreter Preis-Dumping. Gegen diesen Missstand gingen - oder besser: fuhren - am Montag viele Taxifahrer auf die Straße. Manche sind sogar aus Wien angereist, um zu unterstützen. Bei der Abschlusskundgebung am Hauptplatz in Graz nahmen laut Polizei rund 150 Menschen teil. Der Veranstalter Selami Baysal spricht von über 200 Fahrzeugen, die sich vor dem Grazer Ikea versammelten, um dann im Konvoi in die Stadt zu fahren.