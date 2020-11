Der ÖSV ist einmal mehr als Ersatzveranstalter im Weltcup eingesprungen. Wie der heimische Skiverband am Montag bekanntgab, werden in Ramsau am Dachstein am Wochenende vor Weihnachten zusätzlich zum Weltcup der Nordischen Kombination der Männer (Samstag und Sonntag) ein Skisprung-Bewerb der Frauen und die Weltcup-Premiere in der Nordischen Kombination der Frauen (jeweils Freitag) durchgeführt.