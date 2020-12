Zwischen zwei und sechs Minuten pro Test

Im Auto sitzen bleiben, während der Abstrich genommen wird, sei bei dieser Art der Testung nicht möglich, erklärte die Stadtführung am Montag. Nach erfolgter Registrierung wird bei den Testpersonen von medizinischem Personal ein Nasenabstrich genommen. Pro getestete Person werden zwischen zwei und sechs Minuten kalkuliert. Das Ergebnis sollte nach ein- bis zwei Stunden per SMS vorliegen, Corona-Positive werden per Telefon verständigt. Nach erfolgter Testung sei das Gelände unverzüglich zu verlassen, wird vonseiten der Verantwortlichen betont.