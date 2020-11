Jeder, der sich freiwillig testen lassen will, kann das von 8 bis 18 Uhr an drei Standorten tun: im Messezentrum, am Terminal 2 am Flughafen sowie im Kongresshaus. Das Konzept der Testung in Wahllokalen, wie in den Landgemeinden, sei in der Stadt nicht umsetzbar, heißt es. An weiteren Details, der Logistik im Vorfeld und vor Ort sowie dem Zusammenspiel der Einsatzorganisationen und der Stadtverwaltung wird noch gefeilt.