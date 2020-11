Lockdown-Verlängerung. Es zeichnet sich immer deutlicher ab: Der Lockdown wird nicht am kommenden Wochenende zu Ende gehen. Auch wenn die Neuinfektionszahlen im Sinken sind, gestern Abend sogar Gerüchte die Runde machten, sie könnten heute erstmals seit vielen Wochen wieder unter 1000 fallen - große Lockerungen ab nächster Woche sind unrealistisch. Nicht einmal die erwartete Handelsöffnung am 7. Dezember wollten Wirtschaftsministerin Schramböck und WKO-Präsident Mahrer am Montag bestätigen, aber der Handel bereitet sich darauf zumindest vor. Auch in den Schulen, die ebenfalls in der kommenden Woche wieder in Präsenzunterricht gehen sollen, breitet sich zusehends Verunsicherung aus, während die Hoffnungen in der Gastronomie, bald wieder öffnen zu können, ohnehin schon fast ganz geschwunden sind. Was für ein Dezember!