Neben dem Ende in der DTM will sich Audi nach dem kommenden Jahr auch aus der vollelektrischen Formel E mit einem eigenen Team zurückziehen. Dafür will der Autobauer ab 2022 mit einem alternativen Antriebskonzept an der Rallye Dakar teilnehmen. Der Offroad-Härtetest in der arabischen Wüste mit seinen vielen technischen Freiheiten sei ein perfektes Testlabor für Audi, sagte Audis Vorstandsvorsitzender Markus Duesmann.