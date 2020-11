Besonders die fehlenden Rückzugsorte können zum Streitpunkt werden. Es fehlt oftmals die Möglichkeit sich räumlich vom Rest der Familie zu trennen und somit ein wenig Privatsphäre zu bekommen. Auch die fehlende Bewegung kann dazu führen, dass Diskussionen in den eigenen vier Wänden entstehen. Was kann man als betroffene Person in solchen Situationen tun? Und wie verhält man sich am Besten als Außenstehender (zum Beispiel als Nachbar/in), wenn man einen solchen Konflikt mitbekommt? Das alles bespricht Raphaela Scharf im krone.tv-Talk mit Susanna Kleindienst-Passweg, Juristin und Mediatorin.