Joachim Löw darf weitermachen. Deutschlands Rekord-Teamchef erhält vom DFB auch nach der geschichtsträchtigen 0:6-Nations-League-Niederlage in Spanien das Vertrauen und soll das Nationalteam bei der EM 2021 zum Erfolg führen. „Gemeinsam geht der Blick zielgerichtet und fokussiert auf die weitere EM-Vorbereitung im nächsten Jahr“, teilte der DFB nach mehreren Konferenzen am Montag mit. Der Ex-Coach der Wiener Austria und des FC Tirol ist seit mehr als 14 Jahren Bundestrainer. In der jüngsten Vergangenheit zeigte die englische Mannschaft des FC Southampton, dass nach einer verheerenden Niederlage nicht immer die Entlassung des Trainers der richtige Weg ist: Dem österreichischen Trainer Ralph Hasenhüttl wurde vor einem Jahr nach einer 0:9-Watsche das Vertrauen ausgesprochen. Ein Jahr später war der Grazer Leader der Premier League.