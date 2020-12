Auf welch hohem Niveau sich die Infektionszahlen trotz des jüngsten Rückgangs noch befinden, untermauert ein Blick zurück. Denn seit dem Inkrafttreten des leichten Lockdowns am 3. November sind die Inzidenzwerte in den Bezirken Mistelbach, Scheibbs, Amstetten, Melk und St. Pölten sowie in der Landeshauptstadt selbst und in Waidhofen an der Ybbs sogar gestiegen. Eine pauschal gültige Erklärung gibt es dafür laut Sanitätsstab nicht. „In einigen Bezirken gab es mehrere Infektionsherde in Pflegeheimen. Auch der Pendlerverkehr zu Oberösterreich hat eine Rolle gespielt“, heißt es aus dem Stab von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.