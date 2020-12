Vorrangig versiegelte Flächen ausnutzen

„Vorrangig sollen bereits versiegelte Flächen im Bauland sowie Verkehrsflächen für die Erschließung der Freiflächenpotenziale herangezogen werden. So lassen sich zum Beispiel Parkplätze und Carports mit photovoltaischen Überdachungselementen ausstatten oder PV-Module an Lärmschutzwänden im Straßen- und Bahnbereich installieren“, erläutert Geisler. Der Flächenfraß soll so in Tirol minimiert werden.