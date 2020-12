„Ein wichtiger Schritt für den Klimaschutz“

Diese Entscheidung sei für die Energiewende und den Wirtschaftsstandort wesentlich. Denn dadurch können Investitionen und auch europäische Finanzmittel in Richtung Wasserkraft fließen. „Das bringt uns beim Klimaschutz einen wichtigen Schritt weiter und bedeutet gleichzeitig dringend notwendige Investitionen in und für den Standort. Damit wird die Wirtschaft angekurbelt und Arbeitsplätze werden generiert“, ist Brunner erfreut. Gerade in diesen Zeiten sei es von Bedeutung, in nachhaltige Technologien und auch erneuerbare Energie zu investieren.