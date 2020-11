Der harte Lockdown „schlägt gut an“, lautet am Montag das Resümee des Komplexitätsforschers Stefan Thurner von Complexity Science Hub (CSH) Vienna. Man sehe die Wirkungen des „soften“ und des „harten“ Herunterfahrens des Landes. Dass die Zahlen nicht schneller sinken - am Montag kamen knapp 3000 Neuinfektionen dazu -, sei „nicht ungewöhnlich“, so der Wissenschaftler.