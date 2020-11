Benedikts Sekretär beruhigt: „Alle vorher negativ getestet“

Als Reaktion auf die Aufregung betonte Benedikts Privatsekretär Georg Gänswein am Montag, dass alle Kardinäle vor ihrer Angelobung und dem Besuch beim deutschen Ex-Papst, der allein schon aufgrund seines hohen Alters zur Risikogruppe gehört, negativ auf das Coronavirus getestet worden seien. Medienberichten zufolge hatten Kardinäle wie etwa der US-Amerikaner Wilton Gregory vergangene Woche im vatikanischen Gästehaus Santa Marta in Quarantäne verbracht. Dabei sei ihnen auch das Essen vor die Zimmertür gestellt worden. Den Speisesaal, in dem auch der Papst meist seine Mahlzeiten einnimmt, durften sie nicht betreten. Auch die bestellten Kardinalsroben wurden ihnen in ihr Quartier geliefert.