Seit mehreren Jahrzehnten urlaubt ein Niederösterreicher am Neufelder See. Ein derartiges Problem habe es noch nie gegeben. Bereits im Juni hörten er und eine Nachbarin Kratzgeräusche und bemerkten Spuren von den Nagern. Schlussendlich wurden die Abflussrohre der beiden Camper durchgebissen. Der Urlauber erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Seeverwaltung: „Es wurde viel zu spät reagiert und das Problem seit Monaten kleingeredet.“ Köder seien an falschen Stellen ausgelegt worden und hätten so ihre Wirkung verfehlt. Der Betroffene sah auch die Gesundheit von anderen Gästen gefährdet: „Es wurde nicht ausreichend auf das Problem hingewiesen.“