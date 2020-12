Es war ein relativ harmloser Harnwegsinfekt, der einen betagten Südburgenländer ins Krankenhaus Güssing brachte. Nach einigen Tagen wurde er als geheilt entlassen. Einen Tag später, der Pensionist zeigte bereits erste Grippesymptome, kam der Anruf aus dem Spital. Zwei seiner Zimmergenossen waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Meinem Schwiegervater ging es sehr schnell sehr schlecht, und er musste erneut ins Spital“, so Hans M. (Name geändert) aus Güssing. Wenige Stunden später wurde der Pensionist trotz heftiger Symptome nach Hause geschickt. „Und das, obwohl seine Frau an Multipler Sklerose leidet und zur Risikogruppe zählt“, so der Schwiegersohn. Die Familie übernahm die Pflege des im Nachbarort wohnenden Mannes und infizierte sich prompt selbst. Mittlerweile kümmert sich eine 24-Stunde-Pflege um den schwer kranken Mann. Die Familie, sie will anonym bleiben, ist über die Vorgehensweise des Spitals – angeblich sollen auch Schwestern auf der betreffenden Station positiv getestet worden sein – empört.