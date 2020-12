Landau: „Geringer und größer zugleich“

Auch Österreichs Caritas-Präsident Michael Landau kommentierte die Umfrage. Für ihn stellt der zweite Lockdown sowohl eine geringere als auch größere Belastung dar: „Geringer, weil die Mechanismen und Teams eingespielt sind. Und größer, weil der Druck, der auf Menschen, die in Not sind, weiter steigt.“ Sehr belastend wäre jedenfalls, dass die Mitarbeiter der Caritas „so wie jene in den Spitälern extrem gefordert sind“.