Im Mittelpunkt ihrer Kritik steht aber vor allem das Management. In der aktuellen Krise mangle es an klaren Strukturen. „Wir hängen in der Luft und warten täglich auf neue Anweisungen. Das Chaos ist sogar noch größer als im Frühling.“ So seien etwa in einzelnen Spitälern ganze Stationen leergeräumt worden - „und dann erfahre ich, dass in der Messehalle ein Notfallspital um 800.000 Euro errichtet wird. Wie verkehrt ist das denn!?“