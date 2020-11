Unheimliche Begegnungen im virtuellen Raum

Und dann legen Brunschko und Banigan los: Sie improvisieren sich in die Zimmer der Befragten hinein und lassen das Erzählte ins Unheimliche kippen. Das Wohnzimmer einer Pensionistin in Mariatrost wird so zum Schauplatz eines unkontrollierbaren Erinnerungsverlusts. Das Zimmer einer Studentin in Kiel wird Opfer von Fluten, in denen sich die junge Frau jedoch so richtig zuhause fühlt. Und in der Wohnung eines Computernerds am Hilmteich tauchen plötzlich Scharen von Insekten auf, die in sein Ohr fliegen und ihn in mehreren Sprachen bedrohen.