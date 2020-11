Auch Großbritannien befindet sich derzeit im Lockdown, um die Corona-Zahlen zu senken. Viele Briten haben deshalb Hochzeiten, Taufen und eben Geburtstagsfeste verschoben. Die Sängerin Rita Ora hingegen feierte am Wochenende der britischen „Sun“ zufolge trotzdem mit mehr als 30 Gästen ihren 30. Geburtstag in einem Lokal in Notting Hill. Prominente Gäste seien beobachtet worden, wie sie mit Alkoholflaschen durch den Hintereingang in das Lokal schlichen.