Bei Voestalpine halten Mitarbeiter 23 Millionen Stück Aktien

Beteiligungsmodelle werden für Firmen immer beliebter. Intralogistik-Spezialist TGW mit Sitz in Marchtrenk und Wels verteilte im abgelaufenen Geschäftsjahr etwa über die Mitarbeiterbeteiligung 4,1 Millionen Euro an 3700 Mitarbeiter. Bei der Voestalpine-Mitarbeiterbeteiligung werden derzeit insgesamt rund 23 Millionen Stück Aktien in einer Stiftung verwaltet.