Die Masken wurden an drei Standorten ausgegeben: in den Rotkreuz-Dienststelle in Zell am See und St. Johann und im Rotkreuz-Katastrophenlager in Wals-Viehhausen. Diese Verteilung an 239 Institutionen war nötig, da rund drei Viertel der Ende Oktober vom Bund gelieferten MNS-Masken der Kategorie FFP2 möglicherweise fehlerhaft sind.