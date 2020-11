Am 20. Dezember, dem vierten Adventsonntag, wird auch in diesem Jahr das Christkind in Innsbruck einziehen - allerdings anders als bisher gewohnt. Nachdem besondere Zeiten außergewöhnliche Lösungen bedingen, können die kleinen und großen Innsbrucker das Vorweihnachtserlebnis in sicherer Umgebung online mitverfolgen. Ab 18.00 Uhr werden Vorbereitungsarbeiten des Christkindleinzuges gezeigt und so einiges Wissenswertes verraten: Wie entsteht die Christkindlkugel, die der Bürgermeister traditionell dem Christkind schenkt? Wo kommen die Schafe her, die den Christkindleinzug immer begleiten? Und vieles mehr …