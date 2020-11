Zwei-Faktor-Login ist wirksamster Schutz

Der beste Schutz, um nicht Opfer solcher Angriffe zu werden, ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Hier wird beim Login in einen Dienst ein Zusatz-Code an den Benutzer geschickt - beispielsweise per SMS aufs Handy. So kann nur ins Konto, wer Zugriff auf den Zusatz-Code hat, womit ausgeschlossen werden kann, dass ein Cyberkrimineller mit erbeuteten Zugangsdaten in ein Konto eindringen kann.