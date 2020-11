Von Titelspekulationen will der Portugiese aber nichts wissen. Favoriten seien nach wie vor andere. „Wir sind kein Pferd, wir sind ein Pony“, betonte Mourinho mit Blick auf das Titelrennen. Unabhängig davon freute sich der 57-Jährige über die Entwicklung seiner Truppe. „Es ist eine ganz andere Mentalität und Persönlichkeit“, versicherte der Portugiese. „Es war ein Spiel, in dem wir sie respektiert haben und sie uns. Jeder befand sich in der Situation, in der ein Fehler das Spiel entschieden hätte, besonders in den letzten 15 Minuten.“ Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware, Chelsea war tonangebend und brachte drei Schüsse aufs Tor, der Gegner gar über mehr als 90 Minuten nur einen.