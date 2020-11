Schwarz-Weiße im grünen Bereich

Sturm verbuchte ein Minus von etwas über 1,2 Millionen Euro in der Gewinn- und Verlustrechnung zwischen 1. 7. 2019 und 30. 6. 2020. Was Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich nicht in Panik verfallen lässt. „Der Rückgang ist Corona-bedingt und natürlich dem entgangenen Ticketing zuzuschreiben. Wir haben in den letzten Jahren genügend Eigenkapital im Verein angehäuft, alles ist im grünen Bereich.“ Sehr positiv schloss Zweitligist Kapfenberg das Geschäftsjahr ab - knapp 600.000 Euro plus! „Wir konnten einiges aktivieren, was bis dato nicht möglich war“, so KSV-Boss Erwin Fuchs.