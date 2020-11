Körper lernt Viren durch kleine RNA-Sequenz abzuwehren

In seinem neuesten Video erklärt er zunächst, wie RNA-Impfstoffe überhaupt wirken: Eine Körperzelle muss lediglich die Spike-Proteine an der Virusoberfläche erkennen können, mit denen der Erreger an diese andockt, um ihn abzuwehren. Erkennt die Zelle das Virus nicht, dringt dieses ein, um sich darin weitervermehren zu können. Das Spike-Protein allein dagegen ist für uns vollkommen harmlos, weil es nicht den gesamten Code des Virus enthält. Dieser kleine Code-Abschnitt wird bei einer RNA-Impfung in den Körper gespritzt und einige Zellen beginnen, das Spike-Protein zu produzieren. So lernt unser Immunsystem, dieses abzuwehren, ohne zuvor mit dem ganzen Virus in Berührung gekommen zu sein.