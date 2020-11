Willkommen zu deinem Mittags-Update bei PUSH. In Zeiten von Corona ist einfach alles anders. In Deutschland hat man jetzt Drive-In Christkindlmärkte ins Leben gerufen. UND: Die Olympischen Spiele in Tokio werden eine kostspielige Angelegenheit. All das und noch mehr gibt‘s hier mit unserer Moderatorin Anna Illenberger.