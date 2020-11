Die Verlagerung alltäglicher Aktivitäten in den digitalen Raum sei durch die Pandemie vorangetrieben worden, so Edtstadler. „Umso wichtiger ist es, dass dort klare gesetzliche Regelungen herrschen, die unsere europäischen Werte widerspiegeln. Unser Fokus sollte dabei vor allem auf den großen Internetplattformen liegen“, betonte die Europaministerin. Österreich sei durch das Kommunikationsplattformen-Gesetz bereits vorangegangen. „Ziel ist es, die großen Plattformen wie Facebook, Instagram, Google und Co. stärker in die Pflicht zu nehmen, damit diese effektiver gegen rechtswidrige Inhalte vorgehen.“