Im ganzn Bundesland wurden bislang 20.814 Personen (+233 im Vergleich zum Vortag) positiv auf Covid-19 getestet. Derzeit halten sich in Salzburg 4825 aktiv Infizierte auf. Am meisten Fälle gibt es im Flachgau (1512) und in der Stadt Salzburg 1287). Es folgen der Pinzgau (771), Pongau (606), Tennengau (446) und Lungau (203).