Wer kennt es nicht? Die Weihnachtszeit ist für viele mit zusätzlichem Stress verbunden. Und besonders in diesem Jahr, wenn neue Routinen und ein „neues Normal“ Einzug in unser Leben genommen haben. Ob Beauty-Routinen, Home-Workouts oder andere Trends: in den sozialen Medien geht es häufig um Selbstoptimierung. Doch viel wichtiger ist, dass Sie sich in Ihrer Haut wohlfühlen. Zeigen Sie sich so, wie Sie sich wohlfühlen - unabhängig von der Meinung anderer. Getreu dem Motto „My Skin. My NEW Way“ möchte Gillette Venus Frauen ermutigen sich selbst treu zu sein. Sich dessen regelmäßig bewusst zu werden und mehr auf sich selbst zu achten, ist gar nicht so einfach. Was man im Alltag dafür tun kann, verraten wir Ihnen jetzt: