Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat die gestorbene argentinische Fußball-Legende Diego Maradona als echten Freund und „Soldaten Venezuelas“ gewürdigt. „Von dem Schlag habe ich mich noch nicht erholt“, sagte er am Sonntag im Staatsfernsehen über dessen Tod am Mittwoch im Alter von 60 Jahren. Zwei Tage zuvor hatte Maduro Geburtstag gehabt. An dem Abend habe er seiner Frau gesagt: „Wie seltsam, dass Maradona mich nicht angerufen hat.“