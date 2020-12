Am Abend des 06. Dezember warten gewöhnlich tausende Kinder in Österreich darauf, dass der Nikolo am Abend mit einem Sack voller Gaben in der Wohnungstür steht. Dieses Jahr sieht es leider ganz anders aus. Denn Corona ermahnt auch den Nikolo, daheim zu bleiben und darf die Kinder nicht besuchen. Doch für viele Kinder ist das Fehlen des Nikolo-Besuchs eine Enttäuschung. Haben sie sich doch schon so auf die Geschichten und Gaben, die der Mann mit dem weißen Bart mitbringt, gefreut.