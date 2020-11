Die 17. Auflage des Red Bull BC One World Finals, dem größten und prestigeträchtigsten Breakdance-Einzelwettbewerb der Welt, ging am Samstag erstmals in Österreich über die Bühne. 16 der weltbesten Breaker aus elf Nationen kämpften um die Titel, die sich schlussendlich B-Girl Kastet (Russland) und B-Boy Shigekix (Japan) sichern konnten. Aus österreichischer Sicht mussten sich B-Girl Sina und B-Boy Lil Zoo im Viertelfinale und Halbfinale geschlagen geben. Hier gibt‘s die Highlights!