„Es ist für mich an der Zeit, die Welt des Skirennsports zu verlassen. Seit dem Sturz im Dezember 2018 habe ich absolut alles in meine Rehabilitation gesteckt, um noch einmal von dieser Verletzung zurückzukommen, und versucht, meinem Körper und vor allem meinem Gehirn die Zeit zu geben, die es braucht, um sich zu erholen“, schreibt Gisin via Instagram. „Aber mein Körper hält das nicht mehr aus.“