Aber „Violett“ fing sich: Ball in den Strafraum, Hadzic schlägt zuerst ein Luftloch, um dann aber die Nachschuss-Möglichkeit artistisch per Seitfallzieher aus vier Metern zu nutzen – 2:1, ausgerechnet in Minute 53! So alt wurde der kürzlich verstorbene Stadion-Chef Gert Unterköfler, dem vor dem Match mit exakt 53 weißen, mit Helium gefüllten Luftballons gedacht worden war. . .