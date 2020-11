Mit einem Tief im Süden überwiegen am Donnerstag in weiten Teilen des Landes die Wolken. Weitgehend niederschlagsfrei bleibt es nur im äußersten Westen sowie teilweise im Norden. Hier kommt tagsüber sogar ein wenig die Sonne hervor. An der Alpensüdseite sowie im Osten überwiegen hingegen durchwegs die Wolken und es schneit immer wieder, am meisten im Südosten. Die Schneefallgrenze liegt dabei oft in tiefen Lagen. Die Temperaturen liegen zwischen minus zwei bis plus drei Grad.