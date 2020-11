Wimpern mit Föhn aufgetaut

In der Sendung „CBS This Morning“ erzählt George: „Das war die erste Woche am Set. Wir waren in Island, wir gingen raus, es waren 40 Grad unter null und der Wind hatte zwischen 110 und 120 km/h. Ich drehte Sachen ohne Schutzbrille, daher froren meine Augenlider nach etwas über einer Minute zu. Ich konnte also nur so lange drehen und dann mussten sie einen Föhn nehmen und meine Wimpern föhnen, damit ich weitermachen konnte.“