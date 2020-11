„Ohne Entschädigung in Quarantäne“

Bis mindestens Ende des Jahres müssen auch Reisende, die für weniger als 48 Stunden zu Zwecken des Skifahrens oder anderer Freizeitaktivitäten aus Deutschland nach Österreich fahren, nach ihrer Rückkehr in Quarantäne „ohne Entschädigung“, betonte Söder am Sonntag in der ARD.