Aus dem bislang einsamsten Elefanten soll der glücklichste Elefant werden: 35 Jahre verbrachte „Kaavan“ in Gefangenschaft, wurde nun aus dem Marghazar Zoo in Islamabad in das Cambodia Wildlife Sanctuary in Siem Reap überführt - und das auf dem Luftweg. Dafür waren ein russisches Frachtflugzeug, eine vier Tonnen schwere Transportbox - die 200 Liter Urin fasst -, monatelanges Üben und ein negativer Covid-19-Test nötig.