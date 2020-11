Am 20. Jänner erscheint „Hitman 3“ - und führt die Spieler als glatzköpfige Auftragskiller unter anderem in die chinesische Megastadt Chongqing, die im Trailer vorgestellt wird. Der neueste Ableger der beliebten Serie kommt für PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One bzw. Series S und Googles Stadia. Auf den Next-Gen-Konsolen und dem PC versprechen die Entwickler flüssige 60 Bilder pro Sekunde und 4K-Auflösung.