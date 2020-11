Hamilton: „Wir sind nicht die Regelbehörde“

Verstappen und Weltmeister Lewis Hamilton wurden gefragt, ob die Fahrer nach so einem Schock wie am Sonntag in Bahrain nicht die Wahl bekommen sollten, das Rennen fortzusetzen oder nicht. „Wir sind nicht die Regelbehörde“, antwortete Mercedes-Pilot Hamilton, der das Rennen nach dem Restart gewonnen hatte. „Wir sind hier, um einen Job zu erledigen, und wir verlassen uns auf die FIA (Automobil-Weltverband), die sich der Sicherheit bewusst ist, und wir vertrauen ihr bedingungslos, also nein, ich denke nicht“, meinte der 35-jährige Brite.