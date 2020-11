Die Familie der Schauspielerin veranstaltete in dem Gebäude über Jahre hinweg ein Ferienlager mit dem Namen „Camp Hi-Ho“. Nun wurde die Scheune bei einem verheerenden Brand zerstört. In einem Post auf der Facebook-Seite des Camps steht zu lesen: „Mit schwerem Herzen bestätigen wir die Nachricht, dass wir letzte Nacht unsere Scheune in einem verheerenden Feuer verloren haben. Wir sind unglaublich dankbar, dass keine Menschen oder Tiere verletzt wurden, aber wir trauern noch immer über den Verlust von jahrelanger harter Arbeit und den Erinnerungen, die in diesen vier Wänden gemacht wurden.“