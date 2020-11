Einige Tage nach einer technischen Panne in dem Cloud-Dienst von Amazon hat der US-Internetkonzern den Grund für den Ausfall genannt. Eine kleine Erweiterung der Cloud-Kapazität habe die Störung bei Amazon Web Services (AWS) in den USA verursacht, teilte das Unternehmen mit. Die Panne hatte am Mittwoch Auswirkungen auf mehrere US-Unternehmen.