Dieses sündige Adventpackerl möchte man doch am liebsten gleich auspacken! Die hübsche Blondine, die sich hier so verführerisch in sexy Dessous in der Wanne rekelt, ist niemand Geringeres als Anais Gallagher, Tochter von Skandal-Rocker Noel Gallagher. Und die sorgt dafür, dass nicht nur den Fans ihres Papas in der Vorweihnachtszeit so richtig heiß wird ...