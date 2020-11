So viele Brände gab es im Osten Australiens zuletzt in der vergangenen Saison 2019/2020, als die schlimmsten Buschbrände gewütet haben, teilten die Behörden am Montag mit. Vorausgegangen waren zwei Tage mit Temperaturen von teilweise mehr als 40 Grad im Bundesstaat New South Wales mit der Hauptstadt Sydney. Starke Winde mit Geschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde fachten die Flammen zudem weiter an.