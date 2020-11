Vorbereitungen laufen in weiteren Gemeinden an

Auch in weiteren Salzburger Gemeinden laufen Vorbereitungen: „Es geht darum, die richtigen Räume bereit zu stellen“, denkt der Bischofshofener Bürgermeister Hansjörg Obinger (SPÖ) vor allem an Wahllokale. Ähnlich die Situation in St. Johann: „Der Pongau wird am 12./13. Dezember dran sein“, so Stadtchef Günther Mitterer (ÖVP). Schwarzach wartet noch auf Informationen: „Wir werden auf jeden Fall sofort bereit stehen und unterstützen“, garantiert Bürgermeister Andreas Haitzer (SPÖ).