Laura steht weiter hinter Wendler

Doch die Verbundenheit der 20-Jährigen zu dem Schlagerbarden zwinge ihn zu der Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Laura aufzugeben, so der Künstlermanager weiter. Dennoch rechne er ihr „hoch an, dass sie in der jetzigen Zeit an der Seite ihres Ehemanns steht“.