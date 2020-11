Mehrere vorschriftswidrige Umbauten

Die Beamten verfolgten die beiden mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn. In einem Waldstück im Bereich des Weißplatzes, Gemeindegebiet Ostermiething, wollte der 16-Jährige schließlich zu Fuß weiter flüchten. Er konnte jedoch von einem Beamten eingeholt und angehalten werden. Bei der Erstbefragung gab er an, dass er sich vor den Konsequenzen fürchtete. Am Moped stellten die Polizisten mehrere vorschriftswidrige Umbauten fest. Der Jugendliche wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.