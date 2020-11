Nathalie Volk ist sicher: „Geld ist nicht alles“

„Geld ist nicht alles und ich werde in diesem und in nächstem Leben alles, was ich habe für Timur aufgeben, weil er mir zeigt, was Liebe ist und ich mich beschützt bei ihm fühle. Ich habe eine neue Familie gefunden, die mich respektiert und loyal ist“, schwärmte Nathalie Volk.