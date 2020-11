Noch ist das Arbeiten am Sonntag für die meisten die Ausnahme. Seit Jahren gibt es allerdings Versuche, diese Regelung auszuweiten. Jetzt forderte WKÖ-Präsident Harald Mahrer eine Sonntagsöffnung nach dem Lockdown, um das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln. Von der AK Burgenland kommt ein klares Nein zu der Idee. „Es kann nicht sein, dass schon wieder die Handelsangestellten draufzahlen. Nicht nur dass sie einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, auch die Belastung in der stressigen Vorweihnachtszeit ist extrem“, so Präsident Michalitsch. Die Beschäftigten sollten belohnt und nicht bestraft werden.